أحمد الفيشاوي يستعد لتصوير "الحارث" ديسمبر المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة سكوب عن باكورة أعمالها السينمائية، بعد إعلانها دخول السوق المصري، إذ تستعد لتقديم فيلم "الحارث" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.

الفيلم من إخراج محمد نادر جلال في أول أعماله الطويلة بعد قيامه بإخراج إحدى وحدات فيلم "طلق صناعي" مع المخرج خالد دياب و"طايع" مع المخرج عمرو سلامة، وفوزه عام ٢٠١٤ بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط عن فيلمه "بعد الحب".

ومن المقرر انطلاق التصوير بعد أيام خلال شهر ديسمبر المُقبل.

وقال محمد نصار المشرف العام على الإنتاج بالشركة، في بيان صحفي "لدينا خطة إنتاج متنوعة سيتم الإعلان عنها قريبا لنبدأ في تنفيذها خلال عام 2020، وأننا حريصون على تقديم محتوى متميز قادر على المنافسة".