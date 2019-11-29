وفاة زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان مفيد عاشور خبر وفاة، زوجة الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب مفيد "توفيت إلى رحمه الله السيدة سلوى الرافعي والدة زوجتي .. (زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ). رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة".

ولم يكشف مفيد عن موعد ومكان تشييع الجنازة وإقامة العزاء.