بعد قرار المحكمة وبكاء لينا.. القصة الكاملة لأزمة ابنة أحمد الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت لينا أحمد الفيشاوي مقطع فيديو آثار ردود فعل متابعيها بعد أن قبلت محكمة أسرة الخليفة التظلم المقدم من هند الحناوي والدة لينا على قرار منعها من السفر، ووضعها على قوائم ترقب الوصول، وقضت المحكمة بإلغاء قرار منع السفر واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة آثاره.

نشرت لينا تعليقًا على الحكم عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بـ"إنستجرام"، في فيديو أظهرها تبكي، قائلةً: "لا أستطيع منع نفسي من البكاء كثيرًا، قرار منعي من السفر تم إلغاؤه، وأستطيع العودة إلى بلدي الآن وزيارة عائلتي".

جاء قرار المحكمة بعد أن أقام الفنان أحمد الفيشاوى والد لينا دعوى قضائية لمنعها من السفر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي، لتدرس في لندن، واتهم الفيشاوي طليقته بالإهمال في رعاية ابنتهما.

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وكشفت الفنانة سمية الألفي عن حزنها الشديد، في حوارها مع عمرو الليثي أول أمس، من عدم زيارة لينا لجدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في أيامه الأخيرة، رغم رغبته في رؤيتها، وخرجت الحفيدة لترد على جدتها.

قالت لينا في تصريحات صحفية إنها لم تتواصل مع جدتها سمية الألفي منذ فترة طويلة، لتعيد بهذا التصريح الخلاف بينهما.

القضية التي انتهت لصالح لينا، ليست الأخيرة، فهند الحناوي والدة لينا لديها أكثر من قضية ضد الفيشاوي، منها قضية نفقة، والعديد من القضايا الأخرى العالقة بينهما. ​