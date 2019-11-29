تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بحفل زفافها



فاجأت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، الجميع بإقامة حفل زفاف لها مع زوجها أحمد خميس، رغم مرور عامين على زواجهما.

ونشرت الفنانة الإماراتية فيديو للحفل حيث ارتدت مشاعل فستانًا أبيض، كما ارتدى زوجها اللباس التقليدي للعرس الخليجي، والمكوّن من عباءة وشال.

وعلقت مشاعل على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "إنستجرام": "من بروفة عرسنا الجديد شو رأيكم"، فيما علق زوجها أحمد خميس على فيديو نشره: "حين نعشق لا نختار من نعشقهم، ولكن القدر يقودنا لأشخاص قد نجن بعشقهم".

وأثارت الفيديو جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض.