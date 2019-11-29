تراند اليوم : وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض



فجع الوسط الفني، بوفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض ومسيرة فنية كبيرة.

وأعلنت وسائل إعلام كويتية وفاة الفنان الكويتي عبد الرزاق خلف، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان عبد الرزاق خلف الملقب بـ"بورزيقه"، قد دخل أحد أجنحة مستشفى العدن، قبل خضوعه لعملية جراحية خطيرة بالقلب منذ قرابة أسبوعين، أدخل بعدها العناية المركزة، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

بدأ خلف مشواره الفني عام 1977 من خلال مسلسل "الأقدار"، وشارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات، مثل "عتيج الصوف" و"فريج صويلح" و"سليمان الطيب" و"الملقوفة"، بالإضافة إلى مسرحية "حامي الديار" و"عالمكشوف" و"البيت المسكون".



