تراند اليوم : فنان مصري شهير يفجع في وفاة زوجته

فجع الممثل المصري، عبدالرحمن أبوزهرة، في وفاة زوجته في وقت مبكر اليوم.

ونعى الممثل مفيد عاشور، المتزوج من ابنة "أبوزهرة"، حماته السيدة سلوى الرافعي.

وكتب قائلاً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": توفيت إلى رحمه الله السيدة سلوى الرافعى والدة زوجتى .. (زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ). رحمها الله و غفر لها واسكنها فسيح جناته ، نسألكم الفاتحه على روحها الطاهرة".

ولم يحدد عاشور موعد تشييع الجثمان.

يشار إلى أن "أبوزهرة"، هو أحد أبرز نجوم الفن في مصر وقد اشتهر بتجسيد الشخصيات التاريخية، لكنه قام بأدوار متنوعة أخرى أبرزها دور "المعلم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".