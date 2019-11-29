بالفيديو: هاندا أرتشيل بإتصال مع فرح الهادي.. وهذا ما قالته لمحبيها في الشرق الاوسط

مكالمة هاتفية بين هاندا آرتشيل وفرح الهادي أشعلت الأجواء عبر منصات السوشيال ميديا، بعد أن كشف مقطع فيديو متداول تفاصيلها للعلن.

ودارت المكالمة الهاتفية من خلال Facetime بين هاندا آرتشيل وفرح الهادي باللغة الإنجليزية، حيث طلبت منها النجمة الكويتية تحية جمهورها في الشرق الأوسط، مما دفع النجمة التركية لتوجيه القبلات لمحبيها، ثم ظلت الأخيرة تصرخ: “تجنن.. تهبل”، وذلك تعبيراً عن حبها وإعجابها بها.

وعادت النجمة التركية للمنافسة مؤخراً من خلال مسلسل “عزيزة” الذي أذيع منه حلقتين حتى الآن، ويشاركها بطولته النجم بورا غولصوي، وتدور أحداثه حول ممرضة شابة تم قتل والدها وشقيقها على يد أفراد عصابة ينتمون لعائلة “ألبان”، حيث تشير كل الدلائل إلى قيام الابن الأكبر للعائلة بتنفيذ عملية اغتيال والدها، وخلال رحلة انتقام ضد العائلة يصاب الابن الأصغر كارتال، بينما تقوم الممرضة عزيزة بانقاذ حياته.

بعد ذلك يتم إقحام عزيزة في حياة تلك العائلة برغم حرصها على إخفاء السر الذي يحرك حياتها بأكملها وتتوالى الأحداث في قالب درامي مشوق.