فيديو.. المنشد حامد الضبعان يُسجل أولى أغانيه العاطفية بعنوان “قلبك وطن”

سجل الفنان حامد الضبعان الذي اشتهر بالإنشاد، أولى أغانيه العاطفية بعنوان (قلبك وطن يا مصدر إلهامي). وجاءت الأغنية التي سُجلت في أحد الأستوديوهات بالقاهرة ونُشرت على اليوتيوب قبل أسبوع من كلماته وألحانه، ليقتحم بهذا العمل عالم الغناء.
يُذكر أن الفنان حامد الضبعان من مواليد حائل، وبدأ حياته كممثل، وبعد ذلك اقتحم عالم الإنشاد حتى لقبه جمهوره بـ”منشد العرب”، وله العديد من الألبومات الإنشادية التي حققت انتشاراً واسعا كــ (حورنيات – وشقردية- وأوراق السنين).
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