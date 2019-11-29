وفاة زوجة الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، السيدة سلوى الرافعى زوجة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة.
وكتب الفنان مفيد عاشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصلالإجتماعي الشهير "فيسبوك" توفيت إلى رحمه الله السيدة سلوى الرافعى والدة زوجتى.. (زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة).. رحمها الله و غفر لها واسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحه على روحها الطاهرة".
يذكر ان كان انضم الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، لفريق عمل مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
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