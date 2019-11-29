بالصور.. أوسكاريزما تحيي حفلًا موسيقيًّا بالساقية ومهرجان الشوكولاتة مستمر في نشر البهجة

أحيا فريق "أوسكاريزما" حفلًا غنائيًا جديدًا على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، مساء أمس، الخميس.

وتقدم "أوسكاريزما" موسيقى مميزة باستخدام الآلات الموسيقية الإيقاعية والنحاسية المختلفة مع كلمات تنشر البهجة والمتعة بين الجمهور.

مجموعة من الأغنيات المتنوعة والمقاطع الموسيقية قدمها الفريق المكون من مجموعة من الفنانين المستقلين، ومنها "كايرو، روميو، رسايل، علمونى"، بالإضافة إلى بعض المقاطع الموسيقية لأغنيات مشهورة مثل "ديسباسيتو، عبد السلام" وغيرها.

أوسكاريزما تعد من أبرز التجارب

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الموسيقية فى ساحة الأندرجراوند المتبنية لطابع تقديم "مزيكا فى الشارع"، باعتيادها العزف على طريقة "فرقة حسب الله" الإيقاعية وسط الناس فى الشوارع والميادين، متخذة "تيمة" مزيكا الآلات النحاسية مثل الساكسفون والترومبيت مع إيقاع الطبلة والبركشن فى وصلة موسيقية استعراضية.

وتستمر فعاليات مهرجان الشوكولاتة السابع عشر بحضور أطفال المدارس صباحًا من مختلف مدارس مصر. عاش الأطفال

يوما مختلفا مليئا بالشوكولاتة من خلال الألعاب وورش العمل وعروض السيرك والعرائس وسوق الشوكولاتة ومن ضمن أهم هذه الفعاليات هو تقديم مسرحية عرائس جديدة لأول مرة على مسرح الساقية للعرائس وهى مسرحية "سليم وسليمة" من تأليف واخراج المهندس عبدالمنعم الصاوى بالتعاون مع "مبادرة نستله أجيال سليمة".

أما المساء فتم تقديم عرض خاص بالعائلات والأفراد تقدم المسرحية رسائل توعوية صحية واتباع نظام غذائى سليم من خلال شخصيات المسرحية "Supers" والتى تفاعل معها الأطفال بشكل كبير بالإضافة لفقرات السيرك، وتستمر فعاليات مهرجان الشوكولاتة حتى السبت 30 من نوفمبر.