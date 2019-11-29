بعد زيارتها للأهرامات.. ناتالي إيمانويل: انتظروني في ختام القاهرة السينمائي

أعربت النجمة ناتالي إيمانويل عن سعادتها بزيارتها لمصر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت ناتالي صورة لها أثناء زيارتها للأهرامات، وعلقت عليها قائلة: "يوم عظيم

في الهرم الأكبر يوم أمس.. كان هذا الأسبوع أحد أكثر الرحلات إثارة في حياتي.. بعد التعرف على القصص الملحمية التي قام بها المصريون القدماء في المدرسة، وسماع قصص عن رحلات الآخرين هنا".

وتابعت: "عرفت على الأماكن الفعلية التي حدثت فيها هذه القصص بأم عيني... لا توجد كلمات!.. شكرًا لك منال على جولتها المذهلة بالأمس من مجاملة.. إليكم حفل ختام cairofilms لا يصدق الليلة!