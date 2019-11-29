شاهد.. إطلالة جريئة لطليقة علي ربيع والجمهور: ربنا يحميكي

ظهرت ندى محمود، طليقة الفنان على ربيع نجم مسرح مصر، بإطلالة جذابة لها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام. موقع الصور والفيديوهات إنستجرام. وأطلت ندى بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا غامق اللون، وحازت الإطلالة على إعجاب الجمهور، فمنهم من قال: " الله اكبر عليكي ربنا يحميكي". ارتدت فستانا قصيرا غامق اللون، وحازت الإطلالة على إعجاب الجمهور، فمنهم من قال: " الله اكبر عليكي ربنا يحميكي".

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