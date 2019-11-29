تراند اليوم : شاهد – لحظة مصرع الممثل “على الملأ”

انهار ممثل أثناء مشاركته في برنامج لتلفزيون واقع في الصين، قبل أن يفارق الحياة في المستشفى.

وكان الممثل التايواني الكندي، غودفري غاو،( 35 عاما)، يشارك في برنامج متخصص في التحديات الجسدية اسمه “إلحقني”، بحسب ما أوردت “سي أن أن”، الأربعاء.

وأثناء الركض، بدأ غاو يشعر بمتاعب، ثم سقط على الأرض، حيث حاول الفريق الطبي علاجه، ثم نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي.

وقالت الوكالة التي تدير أعماله في بيان “لقد صدمنا وحزنا” من جراء الحادث، مشيرة إلى أن الممثلين التفوا حوله عند سقوطه على الأرض.

وتدور فكرة برنامج تلفزيون الواقعة على مشاركة مشاهير ينافسون رياضيين محترفين في محاولة اجتياز العديد من التحديات الجسدية الشاقة، مثل الركض لمسافة طويلة.

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وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر التعب الذي يلحق بالمشاركين في برنامج تلفزيون الواقع الشاق.

وولد غاو في تايوان، ونال شهرة كبيرة في الصين وخارجها، وهو أول آسيوي يشارك في عرض أزياء العلامة التجارية “لويس فويتون”.

كما شارك في العديد من البرامج، ومثل في فيلم “الأدوات المميتة” عام 2013، مع الممثلة البريطانية لينا هيدي.