منى فاروق عن "انتحارها": ارحمونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة المصرية الشابة منى فاروق، عن صمتها لنفي شائعة وفاتها التي انتشرت مؤخرًا، على مواقع التوصل الاجتماعي، والتي دفعتها للسخرية منها بطريقتها من خلال خاصية ستورى موقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستغرام".

وطالبت منى، من مروجي الشائعات أن يتركوها، من أجل أن تتلقى عملا جديدا، قائلة عبر ستورى "الإنستغرام" : "ارحمونا إشاعات عاوزين نشتغل"، وذلك ردًا على سؤال أحد متابعيها الذي قال لها: "في إشاعة إنك انتحرتي".

على الجانب الآخر، حذرت منى فاروق، جمهور من التعليقات السلبية أو الخارجة عن رغبتها، مؤكدة أنها تركت التعليقات، لكنها ستأخذ قرارا بحذف أي شخص يخرج عن السياق، قائلة "فتحنا التعليقات بس أقسم بربي، أي تعليق غير لائق أو أي مرض نفسي بلوك بلوك بلوك، اتفقنا يلا".

يُذكر أن آخر أعمال منى فاروق مشاركتها في مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة، وهو من بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيري.

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يًشار إلى أن الممثلة قد تعاقدت مؤخرًا على بطولة عمل سينمائي جديد، بعد خروجها من السجن، بعنوان "جبر خاطر" ويشارك فيه عدد كبير من الممثلين الشباب.

و بدأت منى خطوتها الأولى للعودة إلى نشاطها الفني من جديد، وظهرت بالفعل في كواليس تصوير فيلم "جبر خاطر" مع الفنان محمود فارس، علمًا أن نقابة المهن التمثيلية أعلنت سابقًا أنها لن تمنح منى وزميلتها شيما الحاج تصريحًا بالعمل، إلا بعد انتهاء القضية بشكل نهائي والحصول على البراءة.

يُذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محسن مبروك رئيس المحكمة، قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل الفنانة منى فاروق، بضمان مالي قدرة 10 آلاف جنيه، في واقعة اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة مع مخرج شهير، وفي حالة عدم سداد الكفالة تقرر المحكمة حبسها لمدة شهر.

منى فاروق، ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة، كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية، قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام 2015 قدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي، التي كانت تتمتع بروح كوميدية.