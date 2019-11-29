علياء زكي تؤكد أن "أيام القاهرة" حجزت مكانها على خريطة محترفي السينما

قالت علياء زكي، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، إن النسخة الثانية التي اختتمت فعالياتها ، شهدت توسعا وتطورا كبيرا، على مستوى مشاركات الضيوف، والدعم المقدم من الرعاة، مؤكدة على أن الحدث أصبح مهم لمحترفي صناعة السينما والتلفزيون، ويضعونه على خريطتهم كل عام، حيث يعتبرونه فرصة للالتقاء والتعارف مع أصحاب المشاريع المشاركة في ملتقى القاهرة لصناعة السينما الذي يقام ضمن "أيام القاهرة" ويقدم دعم للفائزين تصل قيمته إلى 200 ألف دولار.

وأوضحت "زكي"، أن "أيام القاهرة لصناعة السينما"، استطاعت أن تثبت وجودها، كمنصة كانت الصناعة في أمس الحاجة إليها، خاصة بعد توقف منصات مهمة كانت تقدم الدعم للسينما منها "دبي"، مشيرة في الوقت نفسه إلى ردود الأفعال الإيجابية على المحاضرات والورش التدريبية التي تقدمها المنصة خلال مهرجان القاهرة، لما ينقله الضيوف من خبرات إلى صناع السينما، تساعدهم في حياتهم المهنية.

وكشفت علياء زكي، عن نيتها العمل خلال الفترة المقبلة، على إقامة فعاليات مرتبطة بالمنصة طوال العام، لتكون مصدر إلهام لكثير من الموهوبين، الذين ينتظرونها من العام للعام.

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