غي مانوكيان يؤدي النشيد الوطني اللبناني في أوبرا دبي







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نقل الموسيقي اللبناني غي مانوكيان أجواء الثورة في لبنان إلى دولة الإمارات خلال عرضه على مسرح دار الأوبرا في دبي. حيث أدى مع الجمهور النشيد الوطني اللبناني، وختم بتقبيل علم بلده. كما قدّم مقطوعات تستعيد روائع الموسيقى العربية وكذلك الإماراتية، والألحان الوطنية.



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