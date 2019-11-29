عاصي الحلاني يكشف خضوعه لعمليةٍ جراحية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشف الفنان عاصي الحلاني خضوعه لعمليّة جراحيّة تزامناً مع يوم عيد ميلاده. حيث شارك متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل غرفته في المستشفى، وكتب معلقاً ليخبرهم أنه دخل المستشفى لنزع أسياخ معدنيّة كان قد وضعها في يده وكتفه إثر حادثة سقوطه عن الحصان. وجاء في تدوينته المرفقة بالصورة: " حظي أن أكون يوم مولدي في المستشفى لإجراء عملية جراحية لنزع اسياخ المعدنية من يدي والكتف اشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسائل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والأحترام. أتمنى أن أكون دائماً على قدر محبتكم راجياً من الله ان يديم السعادة عليكم وعلى اهلكم وفي بيوتكم ".





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