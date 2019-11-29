شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز وداليا البحيرى فى كومباوند والسبب "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة دلال عبد العزيز مشاهدها فى مسلسل "فلانتينو"، اليوم الجمعة، بإحدى فلل مدينة 6 أكتوبر، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة داليا البحيرى، حيث أوشك المخرج رامى إمام على الانتهاء من التصوير، والبدء فى عمليات المونتاج ومكساج العمل.

ويجسد الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نورعبد المجيد " فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقي اجتماعى.

مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.