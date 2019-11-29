- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفلت كيم كارداشيان وعائلتها بعيد الشكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بعيد الشكر، مع عائلتها ووالدتها على قمة جبل فى ولاية وايومنج بالولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت كريس جينر، والدة كيم كارداشيان فيديو يظهر وصول العائلة إلى قمة أحد الجبال فى الولاية الصغيرة التى تشتهر بوجود الجبال العالية بها، معلقة عليه: "شكرا ابنى كانى ويست أخذى إلى قمة الجبل فى وايمنج".
كما نشرت كيم كارداشيان عبر حسابها صورتين مع أبنائها الثلاثة، معلقة "شاكرة جدا لجميع أطفالى".
كاني
كيم وأطفالها فى عيد الشكر
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف احتفلت كيم كارداشيان وعائلتها بعيد الشكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.