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شاهد كيف احتفلت كيم كارداشيان وعائلتها بعيد الشكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بعيد الشكر، مع عائلتها ووالدتها على قمة جبل فى ولاية وايومنج بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت كريس جينر، والدة كيم كارداشيان فيديو يظهر وصول العائلة إلى قمة أحد الجبال فى الولاية الصغيرة التى تشتهر بوجود الجبال العالية بها، معلقة عليه: "شكرا ابنى كانى ويست أخذى إلى قمة الجبل فى وايمنج".

 

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كما نشرت كيم كارداشيان عبر حسابها صورتين مع أبنائها الثلاثة، معلقة "شاكرة جدا لجميع أطفالى".

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كاني
كاني

 

كيم
كيم وأطفالها فى عيد الشكر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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