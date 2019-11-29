شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفلت كيم كارداشيان وعائلتها بعيد الشكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بعيد الشكر، مع عائلتها ووالدتها على قمة جبل فى ولاية وايومنج بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت كريس جينر، والدة كيم كارداشيان فيديو يظهر وصول العائلة إلى قمة أحد الجبال فى الولاية الصغيرة التى تشتهر بوجود الجبال العالية بها، معلقة عليه: "شكرا ابنى كانى ويست أخذى إلى قمة الجبل فى وايمنج".

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كما نشرت كيم كارداشيان عبر حسابها صورتين مع أبنائها الثلاثة، معلقة "شاكرة جدا لجميع أطفالى".







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