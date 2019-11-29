شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السيدة سلوى الرافعى زوجة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة .

وطالب الفنان مفيد عاشور بالدعاء للراحلة إذ إنه زوج ابنتها، وكتب عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "رحمها الله و غفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحه على روحها الطاهرة".

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من ناحية أخرى انضم الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، لأسرة مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يجسد أبو زهرة دور والد محمد رمضان خلال أحداث العمل الذي تدور في إطار شعبي.