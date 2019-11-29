شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يتبرع بـ15مليون دولار لإنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم ليوناردو دي كابريو أنه سيتبرع بـ 15.6 مليون دولار لبرامج حماية البيئة والحفاظ عليها بهدف مكافحة تغير المناخ.

وسيتم التبرع بالمال من خلال المؤسسة التى تحمل اسم ممثل هوليوود، وتم نشر الإعلان فى 17 أكتوبر بواسطة Ecoportal، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع valuablestories"".

وتم تصميم مؤسسته بفكرة حماية آخر الأماكن البرية في العالم وإنقاذ الحياة البرية المعرضة للخطر من الانقراض.

ويقول الممثل العالمى ليوناردو دي كابريوإن "تغير المناخ هو حقيقة واقعة يحدث الآن، وإنه أكبر خطر يهدد البشرية".

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وقال دى كابريو، "اليوم نحن بصدد توسيع مستوى تنازلاتنا بشكل كبير، وتعاوننا مع الشركاء الاستراتيجيين لمعالجة بعض أكثر مشاكل المناخ أهمية".

منذ عام 1998 وحتى الآن، قامت مؤسسة ليوناردو دى كابريو (LDF) بتمويل أكثر من 200 مشروع فى 50 دولة وخمسة محيطات، بالإضافة إلى المشاريع التى تدعم 132 منظمة، من خلال تبرعات بقيمة 59 مليون دولار مستثمرة في حماية البيئة والحفاظ عليها.

وفقًا لموقع mimorelia.com، مع استثمار دي كابريو، يمكن حماية أنواع، مثل الزرافات المعرضة لخطر الدخول فى قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، وبالتالى منع الصيد الجائر من قتلهم.