شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر.. محمد حماقى فى كورال مصطفى قمر بإحدى الحفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر عبر منصات السوشيال ميديا مقطع فيديو نادر للفنان مصطفى قمر خلال إحدى حفلاته الغنائية، بينما كان المطرب محمد حماقى فى الكورال. ظهر المطرب مصطفى قمر، خلال أدائه أغنية "آه يا واد يا أسكندرانى"، بينما التقطت الكاميرا الفنان محمد حماقى فى الكورال. وأثنى الجمهور على الفنان محمد حماقى، حيث كان صوته واضحا ومميزا عن باقى الكورال، قالت تمارا: "على فكرة دى حاجة متقللش منه نهائى ده هو أصلا صوته اللى مختلف وواضح ومميز"، وكتب حسن "معناه إن النجاح ملوش سلم واحد ولا مسألة معينة لو عرفتى حلها هتنجحى.. كل حد ممكن ينجح لمجرد بس أنه مصمم وشايف طريقه كويس".

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