تراند اليوم : محمد هنيدي ينشر صورة مرحلة الطفولة بـ” السجارة و الفنلة “

نشر النجم الكوميدي محمد هنيدي، صورة نادرة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال مرحلة الطفولة، ممسكًا بعلبة سجائز في يده اليسرى.

وسخر محمد هنيدي، من الصورة بطريقته الكوميدية قائلًا: «لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللي في ايدي انها ” تدمر الصحة وتسبب قصر القامة” كان زمان ماحدش قربلها دلوقتي».

من جهة أخرى، أعلن محمد هنيدي، قبل أيام قليلة خضوعه لعملية جراحية في فكيه وذلك بأحد المراكز العالمية خارج مصر.

ونشر محمد هنيدي صورة قبل إجرائه العملية الجراحية، وعلق عليها قائلا: “الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من ٣ أيام، خمس ساعات متواصلة .. الحمد لله قومنا بالسلامة”.

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ومن المقرر أن يستأنف هنيدي بعد عودته للقاهرة العمل على فيلمه “كينج سايز”، حيث يعقد جلسات لاختيار الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته.

وتم تأجيل تصوير الفيلم، لانشغال محمد هنيدى بتقديم عرضه المسرحي “3 أيام في الساحل” بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

الفيلم من إخراج إسلام خيري وكتابة عمر طاهر، وسيكون من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، مستعينا بتقنيات الجرافيكس، حيث يجسد هنيدي شخصية “عقلة الإصبع”.