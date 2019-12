هل يتزوج ليوناردو دي كابريو من حبيبته الأرجنتينية؟

متابعة بتجـــــــــرد: إنتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بأن النجم العالمي ​ليوناردو دي كابريو​ سيتزوج هذا العام من حبيبته العارضة الأرجنتينية كاميلا موروني، وقد أحدث هذا الموضوع ضجة واسعة بين الجمهور في العالم.

إلا أن موقع gossipcop العالمي أفاد في أن ليوناردو ليس لديه النية في الزواج من كاميلا، وأن كل ما تم تداوله مؤخرًا حول اتخاذهما قرار الزواج ليس له أي أساس من الصحة.

على صعيد آخر، كانت قد كشفت وسائل الإعلام العالمية أن ليوناردو دي كابريو وبراد بيت لن يتنافسا على جائزة الأوسكار لعام 2020، حيث أن النجمين الذين تشاركا فى بطولة فيلم Once Upon a Time in Hollywood تم ترشيح ليوناردو بينهما لجائزة أفضل ممثل بينما تم ترشيح براد بينهما لجائزة الأوسكار عن دور أفضل ممثل مساعد.