مادونا تلغي حفلاتها الغنائية بسبب معاناتها من “آلام مبرحة”

متابعة بتجـــــــــــرد: ألغت النجمة العالمية، مادونا، ثلاث حفلات من أحدث جولاتها الغنائية، التي كان من المقرر أن تقام في مدينة بوسطن الأمريكية، بناء على أوامر الأطباء، بسبب معاناتها من “ألم شديد”.

وعبر حسابها على موقع “إنستجرام”، كتبت مادونا لجمهورها: “أرجو أن تسامحوني على ذلك التحول غير المتوقع في الأحداث، إن إحياء حفلي كل ليلة يجلب لي الكثير من السعادة، وإلغائه بمثابة نوع من العقوبة لي، لكن الألم الذي أشعر به الآن غامر ويجب علي أن أرتاح وأتبع أوامر الأطباء حتى أعود أقوى وأفضل وأواصل رحلة “مدام إكس” معكم جميعا”.

وكانت مادونا (61 عاما) شاركت جمهورها قبل يوم، عبر حسابها على “إنستجرام” مقطعًا مصورًا يرصد حصولها على “حمام الثلج المعتاد الخاص بها للتعافي من إصابات متعددة” ، في إشارة منها إلى قيامها بجهود شاقة خلال جولتها الغنائية “مدام إكس” المستوحاة من اسم ألبومها الغنائي الجديد.

ومن المقرر أن تكون أولى حفلات مادونا بعد إلغاء حفلاتها الثلاثة في 7 كانون الأوّل/ديسمبر في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ثم ستحيي 7 حفلات في مدينة ميامي، وفي أواخر شهر كانون الثاني/يناير من المقرر أن تحيي 15 حفلا في لندن، يتبعها 13 حفلا في باريس.