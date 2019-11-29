بسبب نادي منافس.. جماهير مالمو تحرق تمثال اللاعب ابراهيموفيتش

متابعة بتجـــــــــــرد: أقدمت جماهير نادي مالمو السويدي اليوم، على إحراق تمثال مواطنهم اللاعب زلاتان ابرهيموفيتش، بعد أن إعلان نادي هاماربي السويدي، المنافس لمالمو، يوم أمس الأربعاء، شراء ابراهيموفيتش أسمهاً في النادي.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام السويدية، أن جماهير نادي مالمو أحرقت التمثال، وكتبت إساءات عنصرية عليه. وأن الأمر الذي أشعل جماهير مالمو، أن اللاعب ابراهيموفيتش، كان قد صرح مسبقاً، أنه معجب بنادي هامربي، الذي يحتل المركز الثالث في الموسم الماضي، في السنوات الماضية.

يذكر أن التمثال الذي حٌرق، وأزاح ابراهيموفيتش نفسه الستار عنه، في أكتوبر الماضي، من صنع الفنان السويدي “بيت ليندي”، ويبلغ طوله 8.9 قدماً، بينما يبلغ وزنه نصف طن تقريباً، واحتاج صنعه لحوالي 4 سنوات.