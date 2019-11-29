إيفانكا ترامب تثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بهذه الصورة!

متابعة بتجــــــــــــرد: عاد اسم إيفانكا ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جديد منذ ليلة أمس الأربعاء، بعدما نشرت عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، صورة لها تعود إلى طفولتها. وسرعان ما تم تداول الصورة بشكلٍ كبير.

الصورة التي أثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية تُظهر إيفانكا في طفولتها وهي تساعد والدتها إيفانا الزوجة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تحضير مائدة عيد الشكر، وهو أحد الأعياد الشهيرة في الولايات المتحدة الذي يصادف اليوم 28 نوفمبر من كل عام.

وكتبت إيفانكا تعليقاً على الصورة: “السعادة صناعة منزلية”.

وسرعان ما انهالت التعليقات على الصورة، إذ أشار متابعو ابنة الرئيس الأمريكي إلى “أنها كانت ولا تزال جميلة”. وحصلت الصورة حتى الآن على أكثر من 170 ألف إعجاب.

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كما اعتبر بعض المعلقين أن ملامح إيفانكا في طفولتها تُشبه إلى حدٍ كبير ملامح والدتها.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تُعيد فيها ابنة الرئيس الأميركي نشر صور ذكرياتها…ففي مطلع الشهر الجاري (نوفمبر)، نشرت إيفانكا عدداً من الصور القديمة لها في قسم “ستوري” من صفحتها عبر حسابها على انستاغرام، تظهر فيها بملابس الهالوين.

ومن بين تلك الصور تنكرت إيفانكا بملابس شخصيتي “سوبرمان” و”باتمان”، وهي شخصيات أميركية عالمية شهيرة. وجاءت تلك الصور ضمن احتفالها بعيد “الهلع” أو ما يُعرف بـ “الهالوين”.