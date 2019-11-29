هل تظهر النسخة الجديدة من لعبة “باتمان” في The Game Awards؟

متابعة بتجــــــــــرد: قبل أيام، انتشرت عدّة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدار جديد من لعبة “باتمان” تحت إسم “Court of Owls”. وتداولت معلومات عن أنه سيتم عرضها قريباً في حفل توزيع جوائز “The Game Awards” في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وبعد مرور أسبوعين على هذه التسريبات، ظهرت تقارير جديدة تؤكد المعلومات نفسها.

قناة “SLCMOF” الشهيرة على موقع يوتيوب، جددت التأكيدات مؤخراً حول استعداد شركة استديو Warner Bros Montreal للكشف عن مشروعها الجديد في حفل جوائز The Game Awards المُقرر إنطلاقه في 12 ديسمبر المقبل.

وسيكون ذلك المشروع المُنتظر هو جزء جديد من ألعاب “Batman”. هذه العبة الجديدة ستشهد ظهور الـ “Batgirl” لأول مرة، والتي ستفتتح اللعبة في منطقة و أحداث جديدة من سلسلة Arkham. هذا بالإضافة إلى عدة محتويات جديدة في اللعبة مثل سيارة خاصة بـ “باتمان” ومواجهة كل أعدائه أو اللعب من خلال شخصيات أصدقاء باتمان لتروي قصصهم.

وكانت القناة ذاتها قد نشرت من قبل تفاصيل مختلفة حول المشروع الذي تم إلغاءه في الفترة السابقة، والذي ركز على شخصية “Damian Wayne”.

جدير بالذكر أن الصحفي الكندي الشهير “جيوف كيغلي Geoff Keighley” المتخصص في عالم الألعاب الإلكترونية ومُقدم البرامج التلفزيونية، هو من يستضيف الحفل الكبير.

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وأكد كيغلي أن حفل The Game Awards سيكون استثنائياً، لا سيما وأن شركة Warner Bros غالباً لن تشارك في معارض وفعاليات أخرى في هذه الفترة حتى الصيف المقبل. لهذا السبب، سيكون الكشف عن لعبتها الجديدة فرصة كبيرة خلال ذلك الحفل الضخم.

وكان موقع The Game Awards، كشف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنه سيتم استعراض لعبة Gears Tactics، ضمن فعاليات حفل TGA المُقرر إقامته 12 ديسمبر المقبل، على مسرح Microsoft في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتم الإعلان عن لعبة Gears Tactics للمرة الأولى عبر الحساب الشخصي ومن ثمّ تم تأكيد وجودها أيضاً على Xbox One.

ويُقام حفل The Game Awards سنوياً منذ عام 2014، ليجمع العديد من مطوري ومُشغلي الألعاب الإلكترونية من حول العالم، للإحتفال باستعراض الألعاب الجديدة وتطويرها، والبحث عن أفكار إبداعية جديدة في هذا المجال سريع التطور.