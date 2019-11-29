إلهام شاهين: الدراما بحاجة إلى رومانسية

متابعة بتجــــــــرد: قالت النجمة المصرية إلهام شاهين أنها تستعد حالياً لبدء تصوير فيلم “حظر تجوال”. وأكدت في تصريحات لها، أن الفيلم في البداية كان يحمل إسم “أهل العيب”. لكن بعد مفاوضات بينها وبين المخرج أمير رمسيس، تغير الإسم إلى “حظر تجوال”، خصوصاً أن القصة تدور حول يوم من أيام حظر التجوال في مصر.

وأوضحت النجمة المصرية أنها ستبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشارت إلى أنها عاينت أماكن التصوير برفقة المخرج. كما أنها أجرت اجتماعات مكثفة مع فريق العمل للوقوف على تفاصيل الشخصيات وأبعادها النفسية والاجتماعية.

وعن تواجدها في السباق الدرامي الرمضاني المقبل، كشفت إلهام أنها لن تلحق بالسباق. وأكدت أنها تعاقدت بالفعل على مسلسل يحمل اسم “اضطراب عاطفي”. لكن العمل لن يكون ضمن السباق الرمضاني المقبل. وأوضحت أنها لا تهتم بخوض الرمضان

سباق الدرامي الرمضاني، ومن الممكن أن تقدم أعمال درامية خارجه، لتصنع موسماً درامياً جديداً.

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وكشفت أن العمل ينتمي لفئة الرومانسية، التي افتقدتها الشاشات منذ فترة طويلة. وأضافت أنه يجب أن تعود الدراما مجدداً للأعمال الرومانسية، التي تنشر المحبة وتثري المجتمع، بدلاً من الأعمال التي تروج للعنف والبلطجة والألفاظ الخارجة.

وقالت إن الشعوب العربية تحتاج إلى جرعةٍ من الأعمال الدرامية الرومانسية “لأن الدراما تدخل كل بيت، لذلك يجب أن يراعي صناعها وجود فئات عمرية مختلفة”.

يشار إلى أن إلهام شاهين تلعب دور والدة الممثلة المصرية أمينة خليل. أما أحداث فيلم “حظر تجوال” فتدور في إطار اجتماعي وخلال يوم واحد فقط، وهو يوم حظر التجوال.

هذا اليوم يكشف الكثير من الخفايا والتفاصيل، فيسلط الضوء على شكل علاقة الأم بابنتها والتراكمات واللأإختلافات التي تؤدي في النهاية إلى مواجهة بين الإثنتين.