روان بن حسين.. زواج مُفاجئ مؤخرًا وحمل مشكوك حاليًا.. فهل تردّ؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

عادت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين لإحداث الجدل بين الجمهور مجددًا بعدما ظهرت في مقطع فيديو وثقت فيه الفحوصات التي تجريها من داخل المستشفى بشأن حملها بعدما دخلت القفص الذهبي مؤخرًا.

وظهرت المدونة والناشطة في مجال الموضة وهي تبكي على السرير خلال الكشف عن حملها، غير أن عددًا من الجمهور شكك في الأمر، وبدأت التساؤلات والتعليقات تنهال على الفيديو حول حقيقة حملها، بل على زواجها أيضًا الذي تحدثت عنه مؤخرًا.

وروان بن حسين عاشت مع أسرتها معظم حياتها في بريطانيا، وتلقت تعليمها الجامعي من جامعة ويستمنستر في لندن، وحصلت منها على إجازة في الحقوق.

تعد عارضة أزياء وناشطة في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها ما يقارب الـ 4 مليون شخص على إنستغرام، حيث أطلقت علامة تجارية خاصة بها باسم Housw of rawan، لمنتجات ومستحضرات التجميل، كما أطلقت مبادرة روان بن حسين للمحاماة لدعم المرأة الكويتية، وصُنّفت أيضًا ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2017 من قبل موقع "boutHer"

دخلت روان عالم الشهرة عندما بدأت بتوثق رحلة التحول إلى فتاة رشيقة على حسابها الخاص عبر إنستغرام، بعد أن عانت كثيرًا من الوزن الزائد، وبدأت بعرض الأزياء والملابس، وعملت مع أشهر مصوري الأزياء في العالم مثل تيد بيكر.

وبعد دخولها عالم الشهرة شبهها الجمهور بالفنانة بروك شيلدز، ثم أطلقوا عليها لقب "بروك شيلدز الكويت" نظرا لتشابه الملامح بين النجميتن، بعدها أصبحت الوجه الإعلاني العربي للشركات العالمية لمستحضرات التجميل، مثل "لانكوم"، "مايبيلين"، "ماك" وغيرها،

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أصدرت روان بعد ذلك أول رواية لها بعنوان "كما لم تحب امرأة" عام 2017، حيث أحدثت روايتها جدلاً حول إذا ما كان من تأليفها، كما أن الكاتبة أحلام مستغنامي اتهمتها بسرقة العنوان من أحد كتبها، لتتراجع بعد ذلك عن كلامها، ثم شجّعت على إعطاء الكتاب فرصة للقراءة.

وارتبطت المدونة بشاب عربي، لكنها تعرضت للخيانة منه، وسببت جدلا كبيرًا بعد أن نشرت صورا له وللفتاة التي خانها معها، لتعود وتحذف الصور>

وفاجأت المدونة الكويتية في شهر أغسطس الماضي الجمهور بأنها تزوجت وأخفت الخبر ولم تعلنه لأنها تؤمن بإبقاء تفاصيل حياتها العائلية خاصة دون مشاركتها مع أي كان.

وقالت روان عبر حسابها في سناب تشات: "الكثير من النجمات تزوجن وأنجبن دون أن يكشف عن أزواجهن أو تفاصيل حياتهن الخاصة مع الجمهور، ولهذا أحببت أن يكون زواجي خاص فيني".

وأكدت الفاشنيستا الكويتية أن زوجها غير مشهور ولا يملك أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل يعمل كرجل قانون، وقالت: "إلى جميع الأشخاص الذين يبحثون عن زوجي في مواقع التواصل، أؤكد لكم أنه لا يملك أي منها".