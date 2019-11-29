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تارا عماد تُعلن تعرضها للتنمر في طفولتها

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القاهرة - سعيد البحيري

كشفت الفنانة تارا عماد عن تعرضها للتنمر في مرحلة الطفولة، موضحة أن طول قامتها كان يجعلها تتعرض للتنمر، خاصة وهي طفلة في عمر الـ8 سنوات، موضحة أنها كانت تنزعج كثيرا.

وأفادت تارا أنه بعد ذلك اعتادت على الأمر وفهمت أن الشخص المتنمر هو من يعاني من المشكلات، مشيرة إلى أن طول قامتها هو ما جعلها تصبح عارضة أزياء ثم ممثلة وتصل إلى ما وصلت إليه من نجاح.

وتشارك تارا عماد في بطولة مسرحية "علاء الدين والعفريت" ضمن مشروع "كايرو شو" للمخرج مجدي الهواري، وستعرض قريبا خشبة مسرح كايرو شو "الماركي" في كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس.

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