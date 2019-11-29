شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منى زكى مرشدة سياحية تتورط مع السقا فى "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد النجمة منى زكى دور مرشدة سياحية خلال أحداث فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، والذى تستأنف تصويره بعد أسبوع فى الديكور الخاص بهم، وتدخل فى العديد من الصراعات مع ظافر العابدين وتتورط مع السقا ضمن أحداث الفيلم.

ومن المفترض أن يعرض فيلم "العنبكوت"، فى موسم إجازة منتصف العام المقبل، حسب الخطة التي يضعها المخرج أحمد نادر جلال وإذا لم يستطيع تجهيز الفيلم في هذا الموعد، سيكون عرض الفيلم فى موسم عيد الفطرالمقبل، حيث بدأ مخرج العمل أحمد نادر جلال في إجراء عمليات المونتاج بالتزامن مع تصويره، ويتابع السقا معه عمليات المونتاج والمكساج.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

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ومن ناحية أخرى تستعد منى زكى لتصوير فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، خلال أيام قليلة فى الديكورات الخاصة بالعمل والذى يقوم بمعاينتها مخرج العمل محمود كامل، وتجمع المشاهد الأولى بين محمد فراج ومصطفى خاطر.











