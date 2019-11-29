شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا منع مجلس قيادة الثورة أغنية مصطفى يا مصطفى عام 1960؟.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل أغنية حكاية مختلفة وكواليس غريبة، منها ما يظل عالقاً بالأذهان، ومنها ما ينساها الجمهور مع مرور الوقت، خاصة الأغانى القديمة التى ما زالت فى وجدان الناس، إذ تتميز بالموضوعات الشيقة والهادفة والتي توضح رسالة للجمهور، أغنية يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى.. التى قدمها المطرب "بوب عزام"ولحنها محمد فوزى ، أحدثت ضجة كبيرة فى المجتمع المصرى عند طرحها، وظلت الأغنية يستمع إليها الصغير قبل الكبير.

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الأغنية لحنها مزج بين الغربى والشرقى فى آن واحد، بل كانت خفيفة على الأذهان، ولذلك حققت شهرة كبيرة فى مصر والعالم، ولكن سرعان ما قرر مجلس قيادة الثورة عام 1960 بمنع إذاعتها وعدم طبع الاسطوانات منها فى مصر لفترة مؤقتة.

كان قرارا غريباً وقتها، ولكن جاء القرار على خلفية أن كلمات الأغنية وهى "أنا بحبك يا مصطفى" المقصود به الزعيم مصطفى النحاس، وأن "سبع سنين في العطارين" المقصود بها سبع سنوات مرت على إسقاط الملكية .

واستثمارًا لنجاح الأغنية ظهرت مرتين في السينما المصرية، واحدة في فيلم "الفانوس السحري" 1960 بطولة إسماعيل يس، وفي فيلم "الحب كده" عام 1961 بصوت بوب عزام، وكان بطولة صلاح ذو الفقار وصباح ، وانطلقت عشرات النسخ من هذه الأغنية مترجمة إلى العديد من اللغات، بداية من الإنجليزية والإيطالية والتركية، ووصولًا إلى اللغة الأردية، وظلت الأغنية ضمن أفضل 20 أغنية في إنجلترا وفرنسا.