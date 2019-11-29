منة شلبي: "في كل أسبوع يوم جمعة" حقق رغبتي بالتعاون مع محمد شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

تواصل الفنانة منة شلبي، تصوير دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، والذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الالكترونية خلال الفترة المُقبلة.

كشفت منة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن الأسباب التي شجعتها على المشاركة في المسلسل، قائلة "التجربة كلها مشجعة، في البداية العمل سيحقق لي رغبتي في التعامل مع المخرج محمد شاكر خضير، وفكرة المسلسل أعجبتني جدا، والسيناريو مكتوب بشكل جيد"، مؤكدة أن أحداثه تدور في 10 حلقات.

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وأشارت إلى أن عرض المسلسل على منصة الكترونية لا يقلقها، مؤكدة أن المنصات هي المستقبل وتشهد إقبالا كبيرًا من الجمهور.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، وسيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبدالناصر.

جدير بالذكر أن منة شلبي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.​