بات جوع الشهرة ولفت الانظار بأية وسيلة هدفاً أساسياً بالنسبة لعدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا، وآخر ما فاجأنا هو فيديو نشرته الفنانة ​دومينيك حوراني​ لإبنتها ​ديلارا​ وهي ترقص على انغام ريمكس ساخر من ردة فعل الاعلامية ​ديما صادق​ لدى سرقة هاتفها منذ ايام قليلة خلال مشاركتها في الثورة التي تحصل حاليا في بيروت. واتهمت الجماهير دومينيك بإستغلال صورة ابنتها كي يتحدث عنها الناس عبر السوشيال ميديا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: دومينيك حوراني تستغل إبنتها للسخرية من ديما صادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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