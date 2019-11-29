تراند اليوم : صادم بالفيديو .. رانيا يوسف تعلق على مشاهدها الاباحية

قالت الفنانة المصرية رانيا يوسف إن الدورة الحالية الواحدة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي تحمل خصوصية مختلفة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تحرص على حضور أكثر من فيلم في اليوم الواحد، خاصة الأعمال العربية.

وأضافت رانيا في تصريحات لـ“إرم نيوز“ على هامش مشاركتها في فعاليات المهرجان: ”لدي شغف كبير لمشاهدة الأفلام خاصة العربية، التونسية والسعودية“.

وعن إطلالتها في حفل افتتاح المهرجان والتي نالت إشادة الكثيرين، قالت رانيا: ”البعض أكد أنني كنت صاحبة أفضل إطلالة، آخرون توقعوا أنني سأرتدي ملابس كاشفة، ولكن هذا الأمر حدث مرة واحدة ولن يتكرر“.

وكانت رانيا يوسف قد أثارت جدلًا واسعًا في افتتاح الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، بعدما ارتدت فستانًا فاضحًا يشبه ”المايوه“، وتعرضت بسببه لانتقادات حادة وهجوم شرس وصل إلى تقديم بلاغات ضدها تتهمها بالإخلال بالذوق العام والتحريض على الفجور.

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وبسؤالها عن ”الكوميكس“ المتداول على السوشيال ميديا والذي يقارن بشكل ساخر بين صورة لها من حفل الافتتاح وأخرى لـ“بطة سوداء“ ترتدي فستانًا مشابهًا لها، أجابت رانيا: ”قمت بنشر هذا الكوميك بنفسي وسخرت من نفسي“.

وعن رأي ابنتيها في إطلالتها بحفل افتتاح المهرجان، الذي أقيم الأربعاء قبل الماضي، قالت: ”هما من أوائل الناس الذين آخذ رأيهم، قالتا لي إنني كنت رائعة“.

وعن هجوم الراقصة الاستعراضية سما المصري ضدها وسخريتها من إطلالتها في حفل الافتتاح، قالت: ”لا أعلم ماذا تعمل سما المصري وما هي وظيفتها؟“.

وبشأن أعمالها الجديدة، قالت: ”أنتظر عرض مسلسلي (مملكة إبليس) و(الآنسة فرح) قريبًا، كما أنني سأدخل تصوير فيلم (صندوق الدنيا) اليوم الجمعة“، مختتمة: ”أقرأ أكثر من سيناريو حاليًا للمفاضلة بينها من أجل المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل“.