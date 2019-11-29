حسين الجسمي يحتفل مع الإماراتيين باليوم الوطني

متابعة بتجــــــــــــرد: يحيي النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلًا غنائيًا ضخمًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء يوم الإثنين الموافق 2 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن يقدّم الجسمي في سهرة اليوم الوطني، الذي سيقام في منتجع لا مير (La Mer) ضمن فعاليات وأنشطة هذا اليوم التي أعلنت عنها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.
حفل حسين الجسمي سيعرض مباشرةً على شاشة “ام بي سي – وان” – MBC1، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، حيث سيتمكن الجمهور والإماراتيون في مختلف أنحاء العالم من مشاهدته والإحتفال معه بهذا اليوم المميّز.
وكان “الجسمي” قد طرح منذ أيام أغنية جديدة أهداها لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة “أبو ظبي”، وتحمل اسم “العاصمة”، وهي من كلمات يابر سيف القبيسي، ألحان محمد الأحمد وتوزيع فهد سواح.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال حسين الجسمي كانت أغنية “خطير”، وهي ألحانه ومن أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.
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