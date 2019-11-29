بدء تصوير الفيلم الهندي "bard of blood 2" في فبراير

بعد النجاح الساحق الذي حققه المسلسل الهندي "bard of blood" ووصوله إلى قمة نسبة المشاهدات بالموقع العالمي نتفليكس، بدأت تساؤلات الجمهور حول الجزء الثاني، وهل سيتم تصويره قريبا أم ستنتهي التجربة بانتهاء الجزء الأول.

النجم الهندي عمران هاشمي، بطل العمل، قرر أن يحسم الجدل في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أكد خلالها أن الجزء الثاني بالفعل في مرحلة الكتابة ومن المتوقع أن يتم تصويره خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار من العام المقبل.

وأضاف هاشمي: "كان الجزء الأول مستوحى من قصة الكاتب بلال صديقي التي تحمل الاسم نفسه، ولكن الجزء الثاني سيعتمد على نهاية الجزء الأول لبداية قصة جديدة مع الاحتفاظ بالحبكة الدرامية الأساسية للعمل التي تتسم بالتشويق والحركة في إطار العمليات المخابراتية".

Advertisements





وعلق هاشمي على نجاح المسلسل قائلا: "النجاح الكبير الذي حققه المسلسل والحفاظ على (تريند) نتفلكيس لمدة تزيد على 3 أشهر هو بمثابة تتويج لتعاوني مع النجم شاروخان منتج العمل والمجهود الكبير الذي بذلناه للخروج بأول أعمالنا الدرامية بشكل مختلف يضيف لكل منا نقطة إلى رصيدنا الفني، كما أنه حافز لتقديم الجزء الثاني على المستوى نفسه".

أما عن بعض الآراء السلبية من قبل النقاد فقال هاشمي: "الآراء السلبية في المسلسل نسبة إلى تقييمات شركة الإنتاج لم تتعدَّ ٥% وهذا يعدّ نجاحا في حد ذاته، لأن من الطبيعي أن يكون للعمل بعض الآراء الهجومية ولكن كونها لم تتعدَّ ٥% فهذا خير دليل علي أن العمل ناجح بشكل كبير".

وتم طرح مسلسل "bard of blood" لأول مرة على موقع نتفلكيس في ٢٧ سبتمبر/ أيلول بمجمل ٧ حلقات وشارك عمران هاشمي بطولته كيرتي كولهاري وسوبهيتا دهوليبالا، ويعد أول تجارب عمران هاشمي الدرامية وأول تجارب ملك بوليوود شاروخان في الإنتاج الدرامي.