شكرا لقرائتكم خبر عن "تحت المظلة" يجمع كاملة أبو ذكرى ومريم ناعوم فى فيلم سينمائى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت المؤلفة مريم ناعوم على الإنتهاء من كتابة سيناريو فيلم سينمائى جديد مقتبس عن مجموعة قصص للكاتب الكبير نجيب محفوظ بعنوان "تحت المظلة" والتى كتبها عام 1996، حيث تتعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكرى فى الفيلم، الذى يعد ثانى عملا سينمائياً يجمع بينهن بعدما قدما سوياً فيلم "واحد صفر" عام 2009، بطولة نيللى كريم، إلهام شاهين، زينة، وعدد كبيرمن الفنانين.

وتتناول قصة "تحت المظلة" لنجيب محفوظ ، مظلة فوق إحدى محطات الأتوبيس"، ويقبع تحتها مجموعة من الناس، وتمر الأحداث بطريقة فوضوية بين هؤلاء الجالسين تحت المظلة، إذ تتعرض الرواية إلى المجتمع المصرى بكل حالاته.

لم تستقر مريم وكاملة على اسم الفيلم حتى الأن، ومن المقرر أن تبدأ الجهة المنتجة فى ابرام التعاقدات عقب الأنتهاء من كتابة السيناريو خلال الأيام المقبلة، لتبدأ مرحلة الترشيحات للممثلين مباشرة.

يشار إلى أن مريم ناعوم وكاملة أبو ذكرى شكلا ثنائى متفاهم، وقدما العديد من الأعمال الناجحة، ومنها مسلسل "واحة الغروب" بطولة خالد النبوي، وعرض عام 2017، كما تعاونا فى مسلسل "بنت اسمها ذات" بطولة نيللى كريم ، وعرض عام 2013، ومسلسل "سجن النسا" بطولة نيللى كريم ، وعرض عام 2014، بالإضافة إلى فيلم "واحد صفر"، كما قدما مسلسل "زى الشمس" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى بطولة دينا الشربينى، ولكن انسحبت كاملة أبو ذكرى بعد خلاف مع صناع المسلسل، وأستكمل المخرج سامح عبد العزيز التصوير بعدها.