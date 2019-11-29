شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يدخل سينما 2020 بأربعة أفلام دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الفنان مصطفى خاطر نشاط سينمائى مكثف هذه الفترة، وذلك قبل انشغاله بمسلسله الجديد "وصل أمانه" الذى يقدمه بصحبة على ربيع للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يصور خاطر فيلمين فى الوقت الحالى وآخرين تعاقد عليهما للبدء فى تصويرهما خلال الفترة المقبلة، ليكون خاطر فى سينما 2020 بأربعة أفلام دفعة واحدة مستغلاً انتهاء عروض "مسرح مصر".



مصطفى خاطر

ويصور خاطر حالياً مشاهده الأخيرة فى فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وأحمد خالد صالح وحازم ايهاب وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ولم يتم تحديد موعد نهائى لطرحه فى دور العرض.



مصطفى خاطر وأحمد عز

ثانى الأفلام الذى يصورها مصطفى خاطر أيضاً "أشباح أوروبا" المقرر طرحه فى دور العرض خلال شهر يناير المقبل، ويشارك فى بطولة العمل هيفاء وهبى، أحمد الفيشاوى وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

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مصطفى خاطر وهيفاء وهبى

ويستعد خاطر لتصوير فيلم ثالث هذه الأيام وهو "الصندوق الاسود" مع النجمة منى زكى وتأليف تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل ويشارك فى العمل شريف سلامة ومحمد فراج وجارى اختيار باقى أبطال الفيلم الذى تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

وتعاقد مصطفى خاطر مؤخراً على فيلم رابع بعنوان "السقوط فى حلم سوسن" ليقدم فيه دور البطولة أمام النجم أحمد فهمى ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجى، وتم تحديد شهر ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق تصويره بعد الانتهاء من كتابة السيناريو واختيار الفنانين المشاركين في البطولة