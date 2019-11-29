"جو الصغير".. "القاهرة السينمائي" يواصل عروضه في "الزمالك وكريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، اليوم الجمعة، تقديم عروض أفلامه.

انتهت أمس عروض الأفلام داخل دار الأوبرا المصرية، إذا يقام بها حفل الختام وتوزيع الجوائز، لكن تستمر عروض بعض الأفلام في سينمات الزمالك وكريم 1 و2.

Advertisements

ويعرض العديد من الأفلام بينها "جو الصغير"، و"أبناء الدنمارك"، و"الأمبراطور الحافي" و"فجر"، وغيرها.

ويمكنك التعرف على عروض الأفلام ومواعيد عرضها من خلال هذا الجدول.