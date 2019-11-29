هذا ما تفعله أصالة قبل صعودها للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة أصالة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مقطع فيديو من كواليس إحدى حفلاتها.

كتبت أصالة: "قبل حفلاتي لازم أسمع مطربين محدّدين وطبعًا طبيعي حسين الجسمي أخي الحبيب منّهم، ولمّا يكون مع حنونتي حنان نجاده بكون عارفه إنّي بأمان، وغادة اليوم صمّمت لي جلابيتي".

وأضافت: "وجنان الغاليه اهتمّت بشَعري، وصديقي منير حمزاوي ماتركني، وبيصوّرني محمّد الغالي شريك حنان بالحياة عموماً الله يسعدهم، شكرًا لكلّ أحبّتي وأهلي والغوالي على قلبي على كلّ تفاصيل الإهتمام اللي بتغمروني فيها".

كانت أصالة قد أحيت مؤخرًا حفلاً ضمن احتفالات موسم الرياض في ليلة عبد الرحمن بن ‏مساعد، ‏واختارت فستانًا من تصميم نيكولا جبران.‏‎