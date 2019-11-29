ميرنا وليد - بيروت - أُعلن مؤخرا بأن الفنان المصري ​محمد رمضان​ إشترى سيارة، وذلك بعد مشاركته في ​موسم الرياض​، ولكن موقع "الفن" علم بأن السيارة أهداها له صديقه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ​تركي آل الشيخ​، بعد النجاح الذي حققه في حفله في ​السعودية​، ونظراً للصداقة التي تجمع بينهما، وهي السيارة التي يقتنيها الفنان المصري عمرو دياب منذ فترة أيضاً.

وكان رمضان قد أحيا حفلاً خلال فاعليات مهرجان موسم الرياض بالسعودية، وحقق الحفل نجاحاً كبيراً.

وحصل رمضان مؤخراً على جائزة afrimawards، للفنان الأكثر شعبية في أفريقيا، وهذا ما جعل رمضان يسافر من السعودية بعد إنتهاء حفله مباشرة إلى نيجيريا، لحضوره فعاليات التكريم التي أقيمت يوم السبت الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص- "الفن" يكشف سر سيارة محمد رمضان في "موسم الرياض"خاص الفن – ما حقيقة مشاركة أنس طيارة في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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