موجز "الفن": إليسا تثير الجدل بسبب تورّم يدها.. ونيللي كريم تخضع لعملية جراحية

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية صورة إليسا تثير الجدل بسبب تورّم في يدها خاص الفن- هذا ما يجمع خالد القيش بـ صبا مبارك خاص الفن- إنجي المقدم: هكذا حيّرت الجمهور في "حواديت الشانزليزيه" خاص الفن- هيفا وهبي في جورجيا وهل ستصدر أغنية جديدة قريبا؟ صور- نيللي كريم تخضع لعملية جراحية في أميركا وهكذا أنقذها الأطباء وفاة ممثل أثناء تصويره برنامجاً واقعياً المزيد المزيد

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