خاص بالفيديو-يعقوب الفرحان يكشف عن رأيه بسيرين عبد النور وبوسي..وهذا ما يجمعهم في "الديفا"باسم سمرة...

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل السعودي ​يعقوب الفرحان​ في أول إنتاجات شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها السيّد ​جمال سنّان​ في السعودية وهو مسلسل "وصية بدر".

وتحدّث يعقوب الفرحان في لقاء خاص مع موقعنا عن حماسه للمشاركة في مسلسل "وصية بدر" وهو من إخراج ​خالد الرفاعي​ وبطولة نخبة من أبرز الممثلين السعوديين منهم مهند الحمدي، ​محمد الطويان​، ضي الهلالي، وسارة اليافعي وآخرون وسيعرض قريباً عبر محطة "​أم بي سي​" قبل انطلاق الموسم الرمضاني.

من جهة أخرى، يؤدي يعقوب الفرحان دور البطولة في مسلسل "الديفا" الذي يعرض عبر خدمة Shahid.net الى جانب الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ والفنانة المصرية بوسي، كعضو في لجنة تحكيم أحد برامج اكتشاف المواهب ويحاول أن يهدئ الأمور بين زميلتيه في اللجنة بسبب المشاكل الدائمة بينهما.

وتحدث يعقوب لـ"الفن" عن رأيه بسيرين عبد النور وبوسي، كاشفاً عن الذي يجمعهم في "الديفا".

الجدير ذكره أن مسلسل "الديفا" من إخراج ​رندة العلم​ وكتابة مجموعة من المؤلفين هم ​سارة فرج​، ​هند رضوان​، ​سما عبد الخالق​، ​إنجي القاسم​ و​جاد خوري​، ويشارك أيضاً في التمثيل ​نبال عرقجي​، ​وسام فارس​، ​دوري سمراني​، ستيفاني عطاالله و​مهيرة عبد العزيز.

مقابلة يعقوب الفرحان لموقعنا تتابعون تفاصيلها في الفيديو المرفق.

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