شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يستعد لـتسجيل أغنية “سينجل" جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب حمادة هلال لتسجيل أغنية "سينجل" جديدة تحمل طابع الرقص وفرح، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، ومن توزيع الموسيقي اسلام شبيسي وميدو مزيكا، حسبما قال الملحن تامر حجاج لـ"الخليج 365".

ولم تكن المرة الأولى الذي يتعاون فيها تامر حجاج مع حمادة هلال، حيث تعاونا من قبل في أغنية مسلسل "طاقة القدر" التي عرض في رمضان 2017، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

وانتهى مؤخرا حمادة هلال من تصوير (ooh LaLa) أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب والذى يتعاون فيه مع المخرج ماجد صبرى الذى قام بتأليف الأغنية أيضاً.

يذكر أن حمادة هلال شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ابن أصول" هو من إنتاج شركة سينرجى والتى يشارك فى بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.