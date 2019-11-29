شكرا لقرائتكم خبر عن خطة رانيا يوسف فى 2020.. مسلسلان وفيلمان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من النشاط الفنى تعيشها الفنانة رانيا يوسف حالياً، حيث تقدم 4 أعمال دفعة واحدة خلال عام 2020، ، إذ انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد موسى، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبل، ويشارك فى بطولته إيمان العاصى، ميدو عادل، خالد أنور، احمد داوود، نانسى صلاح، صبرى فواز، وعدد كبير من النجوم.



رانيا يوسف

كما تصور حالياً مسلسل " الآنسة فرح" المأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" المقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، ويشاركها البطولة، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندي، ويستكمل الأجزاء المتبقية المخرج وائل فرج.

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كما تصور حاليا فيلم "صندوق الدنيا" وانتهت من تصوير اسبوعين كاملين من الفيلم، الذى يشارك فى بطولته خالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي، إخراج عماد البهات.

وتنتظر رانيا يوسف عرض فيلمها "دماغ شيطان"، الذى تأجل طرحه لعدة مرات، ويشارك فى بطولته باسم سمرة وسلوى خطاب ووليد فواز وعمرو عابد ونادية خيرى، تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل .