خاص| مخرج "نجمة الصبح": المهرجانات المصرية لها الأولوية.. والفيلم تحية لسيدات سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

عُرض فيلم نجمة الصبح للمخرج السوري جود سعيد، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، في الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي.

يتحدث الفيلم عن مخطوفات سوريات تعرضن للتعذيب خلال سنوات الحرب، ويتم تسليط الضوء على معاناتهن، من خلال قصة أخوين، وأختين توأم.

ولم يتمكن مخرج الفيلم من الحضور إلى القاهرة لحضور عرض فيلمه بالمهرجان، بسبب تأخر حصوله على التأشيرة.

وفي حوار مع الخليج 365، قال جود سعيد إن فكرة الفيلم بدأت في 2013 بعد اجتياح مجموعة من القرى في الشمال الغربي لسوريا، واختطاف نساء وأطفال، وتم تحريرهم بالتبادل، مضيفا أنهم التقوا ببعض منهن واستمعوا لوقائع خطفهن، ونُسجت قصة متخيلة عن هذه الفترة مستخدما بعد التفاصيل التي وثقت قصة تحريرهن، في إطار سينمائي.

وعن عدم حضوره المهرجان ومتابعته لكل اللحظات قبل وبعد عرض الفيلم، قال: "في كل مرة يعرض لي فيلما أعيش التوتر نفسه، كما لو أنه أول فيلم وأول عرض له، أشتهي النظر في عيون كل المتفرجين، هي لحظة توتر عظيمة، كولادة طفل".

وعن مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة، أوضح أنه اختياره تم مبكرا بالتوازي مع مهرجان قرطاج، مشيرا إلى أنه كله ثقة بجمهور القاهرة والاستماع لملاحظاتهم.

ولفت إلى أنه 8 أفلام، هناك من يحب إحداها ولا يفضل الآخر وهكذا، وهي في النهاية تجربة في مشواره.

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وعن سبب اختلاف اسم الفيلم بين العربية والإنجليزية، قال إن نجمة الصبح وBetween brothers، هما معبرين عن قصة الفيلم، مشيرا إلى أنه رأى أن هذا العنوان بالإنجليزي أفضل من أي ترجمة بالإنجليزية لاسم نجمة الصبح.

وأشار إلى المرأة تعاني أشد ما تعاني وقت الحروب، موضحا أن السيدات في سوريا عشن الفقد بدفن الابن والآباء والأزواج، فهن ضحايا للحرب، والفيلم كان تسليطا على ذلك.

وعن استمرار تعاونه مع السيناريست سماح قتال والفنان السوري محمد الأحمد، قال إن سماح جزءًا من مشروعه السينمائي، وكذلك محمد الأحمد، متابعًا: "قد نفترق في فيلم ثم نلتقي مرة أخرى، هم شركاء".

ولفت إلى أن هناك بعض المراسلات مع مهرجانات في أوروبا وآسيا لعرض الفيلم بها، مشيرًا إلى أنه يتوقع مشاركته في بعض المهرجانات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترى المقبلة.

وأكد أن مصر ومهرجاناتها صاحبة أولوية عنده، مشيرا إلى أن هناك علاقة وثيقة بينه وبين سينمائي ونقاد وجمهور مصر، لأن مصر احتضنت مشروعاته الفنية طول الوقت.

وعن سبب وضع مشاهد كوميدية ضمن أحداث الفيلم، أشار إلى أن الأحداث الصعبة التي عُرضت في الفيلم كانت جزءا من حياة السوريين، وأصبحوا يتعاملون معها ويعيشون حياتهم العادية، موضحا أنه لو عُرض الفيلم في سوريا دون هذه المشاهد، سيكون صعبا على الجمهور السوري.

الفيلم تأليف سماح قتال وجود سعيد، وبطولة محمد الأحمد ولجين إسماعيل وكرم الشعراني، رسل الحسين، رنا جمول، حسين عباس، وعلياء سعيد.

وشارك جود سعيد مؤخرا بفيلم "درب السما" في مهرجان الإسكندرية، وفاز بـ3 جوائز، كما شارك بفيلم مطر حمص خلال الدورة الماضية لمهرجان القاهرة السينمائي.​