ساندي في المطبخ في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، جلسة تصوير جديدة شاركت بها متابعيها. ظهرت ساندي في الصور في مطبخها، وعلقت على الصور: "السعادة الحقيقية هي اللحظة التي تدرك فيها أن ما يزعجك قد انتهى". أعجب متابعو ساندي بعفويتها في الصور. ​

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