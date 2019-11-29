شاهد.. بريانكا شوبرا تفاجىء نيك جوناس بـ “كلب” في عيد زواجهما الاول!

كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 05:53 صباحاً - فاجأت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا زوجها الفنان نيك جوناس بهدية وذلك احتفالا بالذكرى السنوية لزواجهما فى 1 ديسمبر المقبل.

وأظهر الفيديو نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، وهى تهدى الكلب إلى نيك جوناس، حيث كان يحاول إيقاظه من النوم ، وشاركت تلك اللحظات عبر حسابها على انستغرام.

وكانت قد تزوجت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا من الفنان نيك جوناس فى ديسمبر من العام الماضى 2018.