شاهد.. بريانكا شوبرا تفاجىء نيك جوناس بـ “كلب” في عيد زواجهما الاول!

كتب امير فتحي في الجمعة 29 نوفمبر 2019 05:53 صباحاً - فاجأت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا زوجها الفنان نيك جوناس بهدية وذلك احتفالا بالذكرى السنوية لزواجهما فى 1 ديسمبر المقبل.
وأظهر الفيديو نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، وهى تهدى الكلب إلى نيك جوناس، حيث كان يحاول إيقاظه من النوم ، وشاركت تلك اللحظات عبر حسابها على انستغرام.
وكانت قد تزوجت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا من الفنان نيك جوناس فى ديسمبر من العام الماضى 2018.
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